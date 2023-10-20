Muş´ta Netanyahu ve Biden´in maketleri ateşe verildi

İSRAİL´inFilistin´e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla, Muş´ta düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketleri yakıldı.

Muş´ta, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin´e destek amacıyla, 'Büyük Mescid-i Aksa Buluşması' adıyla gösteri düzenlendi. Muş Belediyesi Meydanı´nda cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin´e destek sloganlar attı. İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde saldırıları kınayan dövizler taşıdı. Belediye Başkanı Feyat Asya´nın da katıldığı eylemde, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´nun maketi ile İsrail´in bayrağı ateşe verildi. Sloganlar eşliğinde Filistin´e destek, İsrail´e ise tepki sloganları atan göstericiler, daha sonrasında İstasyon Caddesi´nde yürüyüş yaparak, eylemi sonlandırdı.