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        Muş´ta çocuklar Filistinli akranları için namaz kılıp, dua etti

        İSRAİL´inFilistin´e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Muş´ta, 'Mazlumlara dua, Filistin'e vefa' isimli bir program düzenlendi. Camideki programa aileleriyle birlikte katılan çocuklar, Filistinli akranları için namaz kalıp, dua etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:45
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        Muş´ta çocuklar Filistinli akranları için namaz kılıp, dua etti
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        İSRAİL´inFilistin´e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Muş´ta, 'Mazlumlara dua, Filistin'e vefa' isimli bir program düzenlendi. Camideki programa aileleriyle birlikte katılan çocuklar, Filistinli akranları için namaz kalıp, dua etti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Muş´ta, `Mazlumlara dua, Filistin´e vefa´ isimli bir program düzenlendi. Tuba Camisi´ndeki programa, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katıldı. İl Müftüsü İbrahim Halil Demir´in kıldırdığı namazda büyükleriyle birlikte saf tutan çocuklar, namaz kıldı. Namaz sonrası ellerini semaya açan çocuklar, hayatını kaybeden ve yaralı olan Filistinli akranları için dua etti.

        FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM

        Anne ve babasıyla birlikte camiye gelen Akif Eslem Çakıroğlu (8), "Filistinli kardeşlerimiz için camiye gelip namaz kılıp, dualar ettik" dedi.

        Elif Gür (10) ise "Filistinli kardeşlerimiz için camiye geldim. Burada namaz kılıp, dualar ettim. Ben Filistin'deki kardeşlerim için çok üzülüyorum. Camide sürekli dua ediyoruz. Allah onların yanında olsun" diye konuştu.

        Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir yaptığı konuşmasında, "Bugün özellikle cemaatimizin çiçekleri, gülleri vardı. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız vardı. Çünkü çocuklarımız artık televizyonlarda izliyorlar, Filistin´de bombalar altında ezilen ve ölen kendi yaşıtlarını görüyorlar. Çocuklarımız kendi yaşıtları için günahsız kalpleriyle, kardeşlerinin acılarını dindirmek ve destek vermek için bugün camideydiler. Cemaatimizin yarıdan fazlası, çocuklarımızdı. Filistinli akranları için Kur´an-ı Kerim okudular, hem de dualar ettiler" ifadelerini kullandı.

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