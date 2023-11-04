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        KYK kız yurdunda öğrencilerin asansörde mahsur kalmasına protesto

        MUŞ'ta, Kredive Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kaynaklı sorun nedeniyle kilitlenen asansörde mahsur kalan 3 öğrenci görevliler tarafından kurtarılırken, yurt binası önünde toplanan öğrenciler yaşanan bu durumu protesto etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 23:01 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:05
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        KYK kız yurdunda öğrencilerin asansörde mahsur kalmasına protesto
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        MUŞ'ta, Kredive Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kaynaklı sorun nedeniyle kilitlenen asansörde mahsur kalan 3 öğrenci görevliler tarafından kurtarılırken, yurt binası önünde toplanan öğrenciler yaşanan bu durumu protesto etti. 

        Olay, saat 21.00 sıralarında KYK'ya bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu´nda meydana geldi. Kısa süreli elektrik kesintisi sebebiyle yurttaki asansör kilitlendi. Bu sırada asansörde mahsur kalan 3 öğrencinin çığlıkları üzerine görevliler harekete geçti. Yurtta görev yapan görevliler, asansörün kapılarını açarak öğrencileri çıkardı.

        ÖĞRENCİLERDEN YURT ÖNÜNDE PROTESTO

        Yurtta yaşanan asansör problemi nedeniyle öğrenciler, binanın önüne indi. Durumu protesto eden öğrenciler, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' sloganı attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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