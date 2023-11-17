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        Muş´ta karla mücadele mesaisi başladı 

        MUŞ'ta,bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:20
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        Muş´ta karla mücadele mesaisi başladı 
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        MUŞ'ta,bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

        Yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle 2 bin 500 rakıma sahip Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde mevsimin ilk temizleme çalışmasını gerçekleştirdi. Karla mücadele mesaisini yürüten iş makinesi operatörü Medeni Karasu, kar ve tipi nedeniyle kış mevsiminde bölgenin sık sık kapandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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