Muş´ta karla mücadele mesaisi başladı 

MUŞ'ta,bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle 2 bin 500 rakıma sahip Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde mevsimin ilk temizleme çalışmasını gerçekleştirdi. Karla mücadele mesaisini yürüten iş makinesi operatörü Medeni Karasu, kar ve tipi nedeniyle kış mevsiminde bölgenin sık sık kapandığını belirtti.