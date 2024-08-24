Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te zaferin 953'üncü yılı kutlamaları başladı

        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları, 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park' alanında başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te zaferin 953'üncü yılı kutlamaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları, ‘Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’ alanında başladı.

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’ta düzenlenen törene Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, diğer ilçe kaymakamları, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        4 KITADA HÜKÜM SÜREN KARDEŞLİĞİN MEŞALESİNİ YAKMIŞTIR

        Sultan Alparslan'ın kardeşliğin meşalesini yaktığını belirten Muş Valisi Avni Çakır, "Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açarak aziz milletimizin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla tarihin en şanlı zaferlerinden birisi olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan, bugün dahi tesirini hissettiğimiz 4 kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu yaşatmak ve genç kuşaklara anlatmak geleceğimizin teminatı olacaktır" dedi.

        BİZE SÖYLEDİKLERİNİ DİNLEMEYE GELİYORUZ

        Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız ise Malazgirt Meydanı'nın okun yaydan çıktığı, burayı vatan kılan hikayenin ilk sözünün söylediği yer olduğunu bildirdi. Yıldız, "Türkler, Kürtler, Çerkezler, Araplar, Lazlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler bir ve beraber olarak biz kardeşiz dediler. Şehit kanlarıyla bu Anadolu'yu vatan kıldılar. Cümle şühedaya selam olsun. Hep birlikte şanlı zaferi dedelerimizin, Sultan Alparslan'la beraber 'Size bir vatan bırakıyorum ebediyen sizin olacaktır' dediği Malazgirt'teyiz. Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından şanlı 26 Ağustos Malazgirt zaferini anmak ve o zaferi kutlamak üzere her yıl buradayız. Bin yıllık tarihimizin var olduğu Ahlat'tan buraya geliyoruz. Dünyaya bir ve beraber olduğumuzu, kimsenin bizi bölemeyeceğini birlikte haykırıyoruz. Bu meydandan her defasında şunu söylüyoruz; 'biz 1071 ile Sultan Alparslan ile Malazgirt ile Selçukluyuz. 1299 ile 1453 ile Osman Gazi ile Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. Biz 1919 ile 1923 ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet bu topraklarda var olacak büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Her yıl burada buluşuyoruz. Bazen Tv programlarında soruyorlar, 'Neden Malazgirt'e gidiyorsunuz?' Malazgirt ve bu toprak hafızadır, kendimizi dinlemeye geliyoruz. Hatırlamak kendine gelmektir. Kendimize gelmeye Sultan Alparslan'ın ve şehitlerimizin bize söylediklerini dinlemeye geliyoruz. Bize Anadolu'yu vatan bırakanlar cümle şüheda, Alpler, Erenler, bu toprağa adaleti, merhameti, huzuru, barışı, kardeşliği, sevgiyi, irfanı, hikmeti mayaladılar. Bu bilinci kuşanmaya geliyoruz. Burası Malazgirt, Cumhurbaşkanımızın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışımızın referansıdır Malazgirt" diye konuştu.

        ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

        Açılış konuşmalarının ardından kutlamalar, tarihi park alanı içinde Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu alanda devam etti. Kutlamalar, katılımcı illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 16 tematik çadır, halk oyunları, Malazgirt Yerel Atlar koşusu gösterisiyle devam etti. Jandarma Çelik Kanat Uçuş gösterisi, Ceyrokopter Saygı geçişi, jandarma helikopter üzüm salkımı gösterisi törene katılanları heyecanlandırdı. Paraşütle arama kurtarma çalışmasına katılan Jandarma Arama Kurtarma Köpeği 'Maça'nın gösterisi de beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programı
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ruhunu yaşatacak, yeni nesillere şanla şer...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ruhunu yaşatacak, yeni nesillere şanla şer...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Program...
        Malazgirt'teki kazılarda ulaşılan buluntular laboratuvarda temizlenerek kay...
        Malazgirt'teki kazılarda ulaşılan buluntular laboratuvarda temizlenerek kay...
        Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda, tören öncesi şekerleme yaptı
        Erdoğan sevgisi ile erken geldiği alanda, tören öncesi şekerleme yaptı