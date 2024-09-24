Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kaybolan liseli Bedirhan, 2 gündür aranıyor; çalışmalar baraj gölünde yoğunlaştı

        MUŞ'ta22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kaybolan liseli Bedirhan, 2 gündür aranıyor; çalışmalar baraj gölünde yoğunlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ'ta22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Alparslan-1 Barajı kıyısında Bedirhan'a ait olduğu değerlendirilen mont bulunurken, ekipler çalışmalarını baraj gölünde yoğunlaştırdı.

        Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bedirhan Bingöl, 22 Eylül'de çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Bedirhan'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası AFAD ve jandarma ekipleri, harekete geçti. Elçiler köyü ve çevre köylerde arama başlatan ekipler, Bedirhan Bingöl'ün 22 Eylül'de saat 16.28'de Bostankent İmam Hatip Ortaokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı.

        DALGIÇ EKİPLERİ YOLA ÇIKTI

        Bedirhan'ın son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Alparslan-1 Barajı kıyısında gence ait olduğu değerlendirilen monta rastladı. Bunun üzerine arama çalışmaları, baraj gölünde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bot ile suda, AFAD ekipleri ise karada aramalarını sürdürüyor. Öte yandan çevre illerden dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Muş'ta kaybolan lise öğrencisini arama çalışması sürüyor
        Muş'ta kaybolan lise öğrencisini arama çalışması sürüyor
        Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
        Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın naaşı Muş'a getirildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın naaşı Muş'a getirildi