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        Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı

        MUŞ'ta kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:45
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        Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı
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        MUŞ'ta kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi kurtarıldı.

        Kentte etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Tipinin etkili olduğu Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşım durdu. Kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde kar nedeniyle 30 araçtaki yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye Karayolları 113'üncü Bölge Şefliği ekipleri sevk edildi. Rotatif ve iş makineleri, bölgede kar temizliği yapıp mahsur kalan araçları kurtardı. Kara saplanan bazı araçları da bölge halkı iterek ilerletti. Ekiplerin, karı temizlemesi sonrası sürücüler, araçlarıyla yola devam edebildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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