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        Kalp rahatsızlığı bulunan Selin bebek, ambulans uçakla sevk edildi

        MUŞ'ta 39 haftalık dünyaya gelen 1 günlük bebeğe aort damarında daralma tanısı konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:40
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        Kalp rahatsızlığı bulunan Selin bebek, ambulans uçakla sevk edildi
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        MUŞ’ta 39 haftalık dünyaya gelen 1 günlük bebeğe aort damarında daralma tanısı konuldu. Ailesi tarafından Selin ismi verilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Muş Devlet Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya gelen Selin bebeğe aort damarında daralma (aort koarktasyon) teşhisi konuldu. Hayati riski bulunan bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul Siyami Hersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen ambulans uçak, minik bebeği alarak İstanbul'a götürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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