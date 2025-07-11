Kalp rahatsızlığı bulunan Selin bebek, ambulans uçakla sevk edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya gelen Selin bebeğe aort damarında daralma (aort koarktasyon) teşhisi konuldu. Hayati riski bulunan bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul Siyami Hersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen ambulans uçak, minik bebeği alarak İstanbul'a götürdü.

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