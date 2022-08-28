Muş'ta sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Karakütük, Sarıbahçe ve Umurca köylerindeki manda sürülerini sabah saatlerinde meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde de Karasu Nehri'ne getiriyor.

Bir süre suda kalmaları sağlanarak serinletilen mandalar, daha sonra meralara götürülüyor.



Karakütük köyü sakinlerinden Kamil Sayılgan, sıcaklığın bu yıl arttığını söyledi.

Hayvanların bu durumdan etkilendiğini belirten Sayılgan, "Mandalar sıcağa dayanamıyor, bu nedenle suya serinletiliyorlar. Çobanımız hayvanları otlattıktan sonra buraya getiriyor. Birkaç saat kaldıktan sonra tekrar meraya götürüyor." dedi.

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