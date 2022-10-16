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Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 2 nolu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Memur-Sen Şube Başkanlığı konferans salonunda yapılan kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde Turan Güler yeniden başkalığa seçildi.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, 15 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde üniversitelerle birlikte 140 şubede genel kurul sürecine girdiklerini ve 30 Ekim'e kadar bu sürecin devam edeceğini söyledi.

Bir yandan ekonomik ve sosyal özlük hakların korunması ve geliştirilmesi konusundaki görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini vurgulayan Olçum, "Bir taraftan mevzuatın bize yüklediği kamu çalışanlarının beklentilerini karşılama boyutuyla mücadelemizi sürdürdük. Bir taraftan da özgürlük mücadelemizin meşalesini taşımaya gayret ettik." dedi.

Eğitim-Bir-sen 2 Nolu Şube Başkanı Güler ise üyelerin haklarının korunması konusunda elinden gelen çabaya göstereceğini belirtti.

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