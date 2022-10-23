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Damla Projesi kapsamında 40 üniversite öğrencisi, Muş'u ziyaret etti

AA

Damla Projesi kapsamında 40 üniversite öğrencisi, Muş'u ziyaret etti

MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Damla Projesi" kapsamında 40 ilden Muş'a gelen 40 gönüllü üniversite öğrencisi, Korkut ilçesini ziyaret etti.

Programları kapsamında ilçedeki Kümbet Yunus Emre Yatılı Bölge Ortaokulu'na gelen üniversite öğrencileri, düzenlenen etkinliklerde kendilerinden yaşça küçük öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Şanlıurfa'dan gelen proje eğitmeni ve koordinatörü Fatma Çiçek, AA muhabirine, projenin amacının farklı illerden farklı renkleri bir araya getirerek kültürel kaynaşmayı ve gönüllülük bilincini sağlamak olduğunu söyledi

Proje kapsamında merkez ve köy okullarında etkinlikler düzenlediklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Birçok köy okulunu ziyaret ettik, çocuklarla bir araya geldik. Ayrılma sürecine geldiğimizde duygulu anlar yaşıyoruz. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. 10 gün boyunca gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Proje kapsamında şehit aileleri ile çok sayıda esnafı da ziyaret ederek yaklaşık 5 bin kişi ile buluştuk, kültürel kaynaşmayı sağladık."

Muş Gençlik Merkezinde görevli İrfan Batır ise kente gelen gönüllü üniversite öğrencileriyle birçok yeri ziyaret ettiklerini anlattı.

Hatay'dan gelen gönüllü Ayşegül Er Topdemir de Muş'ta 10 gün boyunca güzel zaman geçirdiklerini bildirerek, "Amacımız unutulan gelenek ve göreneklerimizi tekrar hatırlatmak, bunları tekrar yaşatmaktır. Birçok kişiye ulaştık, yaşamlarına dokunduk. Bundan keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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