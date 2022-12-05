Hasköy ilçesi doğalgaza kavuşuyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy Belediyesi ile Muş Doğalgaz Dağıtım Şirketi (Doğugaz) arasında doğalgaz dağıtım şebekesi protokolü imzalandı.

Hasköy Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın protokolün imzalanmasında büyük desteğinin olduğunu söyledi.

Hasköy ilçesinde çok güzel gelişmelerin yaşandığını, yeni okulların açıldığını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:



"Sağlık yatırımı noktasında önemli planlama içindeyiz. Güzel bir hastanemiz olacak. Bunun dışında gençlere yönelik sportif yatırımların da geçen yıl startını verdik ve büyük ölçüde bitti. Hasköy emin adımlarla iyi bir noktaya gidiyor. Hükümet konağımız bitti. Bir tarafı kaymakamlık bir tarafı belediye olacak. Dolayısıyla yıllardan beri gelen sorun ortadan kalktı. Adım adım devletimiz hükümetimiz sorunları gideriyor. Tabi en önemli şeylerden biri de doğalgazdır. İnsanlar daha temiz enerji istiyor. Hasköy ilçemiz, imzalar atıldıktan sonra yeni bir döneme başlayacak."

Belediye Başkan Hikmet Karayel de mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bölgemizde iklim şartlarının ağır olması nedeniyle doğalgaz önemli bir noktaya geldi. Belediye olarak yaklaşık 3 yıldır uğraş verdiğimiz bu işi bu gün Sayın Valimiz, milletvekilimiz ve doğalgaz yetkililerinin desteğiyle bu aşamaya getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan tarafından protokol metinleri imzalandı.

Törene, Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

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