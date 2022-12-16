Muş ve Hakkari'de sis etkili oldu

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MUŞ/HAKKARİ (AA) - Muş merkez, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Muş'ta kent merkezi ve ilçelerinde sabah sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Muş-Bitlis kara yolunda seyreden sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Karabulut, kentte sis nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığını söyledi.

- Hakkari

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde sis, sabah etkisini artırdı.

Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Soğuk hava ve sis nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu, araçların camları buzlandı.

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