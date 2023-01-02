Korkut'ta kadınlar yün atölyesinde meslek öğreniyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kurulan "Yün Ürünleri Üretim Atölyesi"nde kadınlar, birbirinden farklı ürünler tasarlıyor.



Korkut Belediyesince Şehitler Mahallesi'nde eskiden spor salonu olarak kullanılan atıl durumdaki binada kurulan atölyedeki kursa 40 kadın kayıt yaptırdı.

Usta öğreticilerin verdiği iki haftalık eğitimin ardından kursiyerler, kök boyalarla hazırlanan iplerden kilim, çanta, şark köşesi, döşeme kumaşı, namazlık gibi ürünler yapmaya başladı.

Atölye Koordinatörü Nezir Toplu, gazetecilere, atölyede Türk İslam sanatı ve Anadolu İslam medeniyetine ait ürünler ürettiklerini söyledi.

Saf yünü iplik haline getirerek kök boyalarla renklendirdiklerini, anlatan Toplu, "Kurs hocalarımız tarafından, kursa katılan 40 ev kadınına 15 günden beri kurs verilmektedir. Şu anda üretim yapma sürecine geçtik. Kursiyerlerimiz kısa sürede çok büyük mesafe kat ederek, ürünleri dokumaya başladılar. Buna göre alt yapımızı hazırlıyoruz. Tek amacımız seri üretime geçip, Korkut ilçemize ve ilimize katkı sunmak. İlimiz coğrafyasından çıkan Türk İslam sanatı ve Anadolu İslam medeniyetine özgü ürünlerle dünyaya açılmak ve ilimizi bu konuda tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.



Söz konusu çalışmayla istihdama ve ekonomiye katkı sunacaklarına inandıklarını ifade eden Toplu, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin katkılarıyla atıl durumda bulunan eski spor salonunun bakım ve onarımını yaparak atölyemizi kurduk. Burayı çok uzun süre kullanmayı planlıyoruz. Projeyi sürdürülebilir hale getirirsek istihdama katkı sunacaktır. Onun için projemize, insanımıza, kadınlarımıza çok güveniyoruz. Şu an için 40 kursiyerle başladık, bunu 80'ne çıkarmayı hedefliyoruz. Burada devletimizin katkısı çok büyük bu açıdan emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Kursiyer Kevser Sayılgan da atölyede meslek öğrendiklerini dile getirerek, kısa sürede ürün yapmaya başladıklarını belirtti.

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