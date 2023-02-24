Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında karla mücadele çalışması devam ediyor.

Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kapalı yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şube Şefi Mehmet Şerif Andıç, tipi ve kar nedeniyle söz konusu yolun sürekli kapandığını söyledi.

Andıç, "Tipi nedeniyle yol hemen kapanıyor. Çığ tehlikesine rağmen ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlaması için çalışıyor." dedi.

İş makinesi operatörü İdris Karakan da "Sabah yolu açtıktan sonra üç noktaya çığ düştü. Buna rağmen ekip olarak sürekli bölgede çalışıyoruz. Bazı yerlerde fırtınadan dolay kar kalınlığı yer yer 5-6 metreye ulaşıyor." diye konuştu.



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