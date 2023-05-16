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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 10 dönüm alana karabuğday ekimi yapıldı

AA

Muş'ta 10 dönüm alana karabuğday ekimi yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesince hayata geçirilen "Muş Ekolojisinde Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi" kapsamında Korkut ilçesinde 10 dönüm alana karabuğday ekimi yapıldı.

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Muş Belediyesi, Muş İl Özel İdaresi, Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muş Çölyak Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin tanıtım toplantısı üniversitenin Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, birçok proje ve çalışmaya imza attıklarını, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün projede kendilerine destek verdiğini anlattı.

Polat, "Karabuğday ile ilgili çalışma, Muş'a ekonomik anlamda bir katkı da bulunmasının yanı sıra rektör olarak beni en çok ilgilendiren kısmı işin bilim tarafı. Biz literatüre karabuğdayı Muş üzerinden dahil ediyoruz. Bu açıdan bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün de Muş'ta ilk kez karabuğday ekimi yapıldığını dile getirdi.

Bu yıl demonstrasyon amacıyla 50 dönümlük alana karabuğday ekimi yapacakları bilgisini veren Gün, "Projenin eğitim kısmı tamamlandı, şimdi toprakla buluşturma etkinliğindeyiz. Son yıllarda özellikle tıbbı aromatik bitki olarak kullanılmaktadır. Karabuğdayın dönümde 3,5 ton verim alınıyor. Alternatif ürünlerin olması ekonomiye katkı sağlayacaktır. Karabuğdayın Muş'a katkı sağlayacağını ve ileride alternatif ürün haline geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Muş Çölyak Derneği ve Muş Alparslan Üniversitesi Çölyak ve Glütensiz Beslenme Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Züleyha Almaz da çölyak hastalarına verilen destekten dolayı teşekkür ederek, bu sayede hastaları glütensiz diyetlerini daha kolay yapabileceklerini aktardı.

Muş Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı ise Muş'ta glütensiz ürün yetiştirilmesi ve ailelere ulaştırılmasını desteklediklerini bildirdi.

Çölyak Derneği ile ailelere destek olmaya çalıştıklarını anlatan Avcı, "Belediye olarak glütensiz ekmek satış noktaları oluşturduk. DAP İdaresine proje sunduk. İki noktada çölyak hastaları için aşçılık kurs merkezi oluşturacağız. Çölyaklı kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tanıtım toplantısının ardından Korkut ilçesine bağlı Kümbet köyünde 10 dönümlük araziye karabuğday tohumu ekimi yapıldı.

Tarlada incelemelerde bulunan Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da yöreye yeni ürünler getirerek üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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