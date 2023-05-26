Muş'ta yöresel yemekler tanıtıldı

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MUŞ (AA) - Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemek tanıtımı etkinliği düzenlendi.

Aile Destek Merkezi'ndeki programda konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, kentin yöresel yemek açısından zengin olduğunu söyledi.

Türk gelenek ve göreneklerinde nimete saygının, paylaşmanın ve şükretmenin önemli olduğunu belirten Şengül, yemek kültürünün, toplumun milli kimliği ve insanlar arasındaki iletişimi, dostluğu pekiştirdiğini dile getirdi.



Katılımcılara yöresel yemek ikramında bulunulan programa Vali Yardımcıları Mustafa Ayvat ve Hasan Taş, Hasköy Kaymakamı Mücahit Öztürk ve kurum amirleri katıldı.

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