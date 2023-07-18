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        Muş'ta mevsimlik işçiler ve biçerdöverler için günlük ücretler belirlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:12
        Muş'ta mevsimlik işçiler ve biçerdöverler için günlük ücretler belirlendi

        MUŞ (AA) - Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunca, biçerdöverlerin biçimi ve mevsimlik işçiler için günlük ücretler belirlendi.

        Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Tahsin Kılıç başkanlığında Varto Ziraat Odasında düzenlenen toplantıda, mevsimlik çalışan işçilerin ücretleri görüşüldü.

        Toplantıda, kentte dekar başına uygulanacak biçerdöver biçim ücreti, yağmurlama ve damlama sulama alanlarında 60 lira, salma sulama alanlarında 70 lira, kuru tarım alanlarında ise 40 lira olarak belirlendi.

        Biçerdöverin samansız düz biçim fiyatının dekar başına kuru tarımda 110 lira, sulu tarımda 130 lira olarak uygulanması kararı alınan toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri de 500 lira olarak belirlendi.

        Kılıç, yaptığı açıklamada, biçerdöver biçim fiyatlarının belirlenmesi için oda başkanlarıyla yaptıkları toplantıda ortak karar aldıklarını belirterek, ücretleri belirlerken hem çiftçiyi hem de biçerdöver sahiplerini mağdur etmemek için çaba sarf ettiklerini aktardı.

        Toplantıya, Varto Ziraat Odası Başkanı Abdulbari Han, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ve Korkut Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu da katıldı.

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