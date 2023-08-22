Muş'ta yetişen meyan kökü, il dışındaki fabrikalara satılıyor

MUŞ (AA) - Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve ilaç sanayisinde de kullanılan meyan kökü, il dışındaki fabrikalara satılıyor.

Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde vatandaşlar, meyan köklerinin yetiştiği tarlalarda çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Girişimci Hassemdin Duygu, gazetecilere, 15 işçinin çalıştığı tarlada yaklaşık günde 2 ton meyan kökü topladıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır Muş Ovası'nda meyan kökü topladıklarını belirten Duygu, "Meyan kökü ilaç sanayisinde kullanılıyor. Şu an hava sıcak asıl işlerimiz hava soğuduğunda başlayacak. Topladığımız kökleri yaş olarak gönderiyoruz. Fabrika kendi ihtiyacına göre kullanıyor. Burada çalışan vatandaşlar da aile ekonomisine katkı sağlıyor. Meyan kökünü toprağın yarım metre altından çıkarıyoruz." diye konuştu.