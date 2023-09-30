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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Muş'ta ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Muş'ta ziyaretlerde bulundu, partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:22
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Muş'ta ziyaretlerde bulundu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Muş'ta ziyaretlerde bulundu, partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kerem Şen, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Zühre Yalçın ve partililer tarafından karşılanan Altınöz, Şeker Fabrikası'nı ve Muş Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

        Ardından öğretmenevi konferans salonunda partisinin İl Divan Kurulu toplantısına katılan Altınöz, 31 Mart 2024 akşamı, Muş'un kent meydanından teşekkür konuşması yapmak istediklerini söyledi.

        Muş merkez ve ilçelerde belediye başkanlığı için 16 aday adayının olduğunu söyleyen Altınöz, "Yeniden Refah Partisi olarak önce gönülleri kazanacağız. Başkent Ankara ve İstanbul dahil belediyeleri kazanmak için yoğun şekilde çalışacağız. Türkiye'de yeni bir dönem başlatacağız. 31 Mart itibarıyla 1994 yılındaki Refah ruhunu 2024'te Yeniden Refah'la Türkiye'ye yaşatacağız." diye konuştu.

        Toplantıda, İl Başkanı Şen, MKYK üyesi Yahya Coşkunsu da birer konuşma yaptı.

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