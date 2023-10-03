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        Malazgirt'te pancar üreticilerinin sorunları görüşüldü

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Kaymakam Göksu Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıda pancar üreticilerinin sorunları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:30
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        Malazgirt'te pancar üreticilerinin sorunları görüşüldü
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Kaymakam Göksu Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıda pancar üreticilerinin sorunları değerlendirildi.

        Bayram, Türk-Şeker'e bağlı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Ağrı Şeker Fabrikası Grup Müdürü Ahmet Aslan ile Malazgirt Pancar Şefliğini ziyaret etti.

        Daha sonra Bayram'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

        Toplantıda konuşan Çelik, Malazgirt'in şeker pancarı üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Malazgirt geçen yıl pancar üretiminde altın yılını yaşamıştı. Bu yıl da aynı verimi bekliyoruz. Malazgirtli pancar üreticilerimiz merak etmesin. Fabrikamızda pancar alımlarımız kesintisiz devam ediyor." dedi.

        Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise uzun kuyrukların kısa zamanda azalacağını ve bu konuyla ilgili toplantı yaptıklarını söyledi.

        Kılıç, "Ağrı Şeker Fabrikamızın tam kapasite ile alımlara başlayacağının müjdesini aldık. Alımlar başlayınca kuyruklar da azacak." dedi.

        Toplantıya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve şeker fabrikası görevlileri katıldı.

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