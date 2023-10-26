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        Bulanık'ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:23
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        Bulanık'ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

        120 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayıp belediye binası önünde son bulan yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, yaptığı konuşmada, gençleri spora teşvik etmek istediklerini belirterek, "Spora yön verecek bireyler yetiştirmeyi, spora ilgiyi artırarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İlçemizdeki bütün imkanların tamamını gençliğin hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 29 Ekim'de verilecek.

        Programa, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Mutlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya ve beden eğitimi öğretmenleri de katıldı.

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