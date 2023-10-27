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        Muş'ta elma hasadına başlandı

        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle elma hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:58
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        Muş'ta elma hasadına başlandı
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        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle elma hasadına başlandı.

        Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Dilimli Köyü'nde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ovası'nın tarımsal faaliyetler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Toprağı seven bir toplum olduklarını ancak tarım alanında daha çok ilerlemeleri gerektiğini belirten Çakır, "Muş, meyvecilikte kapasitesinin çok gerisinde. Bu anlamda daha çok çalışmalıyız. Şu anda bir bayram törenine katılmış gibi kendimi mutlu hissediyorum. Havasıyla, suyuyla, toprağının yapısıyla her şeyimiz var. Hep beraber hareket edip meyveciliği geliştirmeliyiz." dedi.

        Çiftçilerin, ilin sahip olduğu tarımsal kapasitenin farkına varmaları, toprakta hangi bitkinin daha verimli gelişeceğini bilmeleri, devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda çalışmaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Çakır, daha çok toprağın çiftçiyle buluşması için güzel projelerin yürütüldüğünü, son 3 yılda 262 bin dekar ekilemeyen toprağı verdikleri desteklerle tarıma, ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise "Çiftçi gülerse memleket güler. Çünkü çiftçinin üretmesi memleketi güldürür. Buradaki bahçemizin bütün çiftçilerimize örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün de Muş'ta ceviz, üzüm, elma ve armut yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.

        3 bin 71 dekarlık bir alanda dikimi gerçekleştirilen elma bahçesinde şu anda hasat yapıldığını ifade eden Gün, şunları kaydetti:

        "Muş'ta yıllık 1821 ton elma hasadı gerçekleştirilmektedir. Son dönemlerde planlı üretimden bahsediyoruz. Planlı üretim içerisinde bizim ilkelerimiz arasında yüzde 6 eğim şartı aramaktayız. Bu konuda Varto, Kurtik ve Karakale bölgelerinde meyveciliğin yaygınlaşmasını arzu etmekteyiz. Şu anda bu konuda kültüre alınmış, tadı ve aromasıyla güzel olan elma ve armut meyvelerimizin bulunduğu modern ziraatın uygulandığı bahçelerimiz bulunmakta. Bu bahçelerimizde hem kendi iç üretimimize hem de dışarıya ciddi bir katkı sağlamaktayız."

        Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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