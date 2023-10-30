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        Muş Alparslan Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Muş Alparslan Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:47
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        Muş Alparslan Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Muş Alparslan Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Üniversite kampüsündeki 1071 Malazgirt Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği, türkülerin seslendirildiği törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yeni akademik yılın, ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

        Bir devletin gücünü, üretilen bilgi ile onu teknolojiye dönüştüren insan ve kurumların belirlediğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Bu önemli kurumların başında da üniversiteler gelmektedir. Üniversitelerin üç ana misyonunun, bilimsel araştırma ve yayınlarla bilgi üretme, eğitim ve öğretim yoluyla bilgiyi yayma ve her alanda teknolojiyi geliştirerek bilgiyi uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Üniversiteler aynı zamanda bilimin ışığında ilerleyerek tüm insanlığa hizmet ederken, özelde ise bulunduğu yerdeki toplumsal kalkınmanın itici gücünü de oluşturmaktadır. Muş Alparslan Üniversitesi de ilimizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. İlimizde tarım, hayvancılık, sağlık, sanayi sektörlerinde üretim kapasitesinin artırılması ve hizmet sunumun yükseltilmesinde üniversitemiz kritik bir rol ifa etmektedir."

        Çakır, üniversitenin 2007'de kurulmasına rağmen, ülkedeki ve dünyadaki seçkin üniversiteler arasında yer almayı hedeflediğini belirtti.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise adını taşıdıkları büyük hükümdarın vizyon ve misyonu ile ülkenin ufkunun inşasına katkı sağlamaya kararlı olduklarını söyledi.

        "Öğrencilerimize, ömürlerince at üstünden inmemiş sultanlarımızın ve gözlerinin nuru ile hem gecelerin hem de çağların karanlığını aydınlatmış alimlerimizin parmaklarını yönelttikleri Kızıl Elma'yı işaret ediyoruz." diyen Alican, şöyle konuştu:

        "Üniversitemizde eğitim gören güzel yüzlü ve temiz yürekli çocuklarımızın, küresel düzenin sapık ruhlu mimarları ve onların taşeronları tarafından yıllar yılı coğrafyamızda yakılmak istenen fitne ateşlerini bir daha harlanmamak üzere söndüreceklerine inanıyoruz. Anadolu'da mayalanmış bin yıllık mirasın temsilcileri olarak, tıpkı atalarının yaptığı gibi aleme, adalet ve merhamete dayalı bir nizam vereceklerini biliyor, bundan en küçük bir şüphe bile duymuyoruz.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da "Muş Alparslan Üniversitesi çok büyük adımlarla Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girmek için gayret sarf etti. Geldiği nokta da gerek fiziki anlamda, gerek akademik anlamda iyi bir noktaya geldiğini müşahede ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Üniversitenin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç'ın da bir konuşma yaptığı törende, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan Çevik "Malazgirt, Kutlu Mirasın Peşinde" konulu seminer verdi.

        Törene, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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