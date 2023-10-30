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        Muş Alparslan Üniversitesinde "Gazze" adı verilen mescit açıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde yapılan ve "Gazze" adı verilen mescit törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:01
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        Muş Alparslan Üniversitesinde "Gazze" adı verilen mescit açıldı
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        Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde yapılan ve "Gazze" adı verilen mescit törenle açıldı.

        Kampüs alanında düzenlenen törende, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, dua ederek mescidin hayırlı olmasını diledi.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, gazetecilere, "Gazze Mescidi"nin kurucu rektörü Nihat İnanç döneminde yapılmaya başlandığını söyledi.

        Bugün mescidin ibadete hazır hazır hale getirildiğini belirten Alican, "İsrail terörünün artığı bu günlerde Gazze'ye bir dua olsun, içimizdeki duyguları bir daha ortaya koyalım, kimin yanında olduğunu gösterelim diye mescidin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah yüzyıllar boyunca Muş Alparslan Üniversitemizin tam kalbinde yer alan Gazze Mescidi'nde, Filistin'deki ve bütün dünyadaki mazlum insanlara dua edilecek. Dualar arşa yükselecek." diye konuştu.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da mescidin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması dileklerini iletti.

        Açılışa, üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile davetliler katıldı.

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