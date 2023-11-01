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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:37
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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

        HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Baba Halit Altun, gazetecilere, 4 yıldır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını söyledi.

        12 yıldır çocuğundan haber alamadığını anlatan Altun, şunları belirtti:

        "Çocuklarımızın peşindeyiz. HDP, bu işin gelip geçici olduğunu sanmasın. Sesimizi duysunlar. HDP'den hiç kimse gelip kapımızı çalmadı. Çocuklarımız ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, PKK'nin aynıdır. Sesimizi duyun, çocuklarımızı getirin. Yeter bize bu acıyı çektirdiniz. Bu davadan vazgeçeceğimizi sanmasınlar. Çocuklarımızı getirene kadar buradan bir yere ayrılmıyoruz. Bunun bilincinde olsunlar."

        Ayten Koçhan, 8 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını ifade ederek, "2 yıl buradayım. Dağda bir kişi bile kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol. Biz HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Yeter artık analar, babalar çok ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin devletinize sığının. Ersin, sesimi duyuyorsan, bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun." dedi.

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