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        Muş'ta havalimanında tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı

        Muş'ta havalimanında çantasında tarihi eser bulunan kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:45
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        Muş'ta havalimanında tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı
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        Muş'ta havalimanında çantasında tarihi eser bulunan kişi, gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 31 Ekim'de Muş Alparslan Havalimanında X-Ray cihazından geçen şüphelinin valizinde yapılan aramada 3 tarihi obje ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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