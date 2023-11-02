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        Muş'ta kız çocukları gönüllü öğretmenler sayesinde yeniden okullu oluyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Hasköy ilçesinde öğretmenler, çeşitli nedenlerle okulu bırakan ya da devamsızlık yapan kız çocuklarının yeniden eğitime kazandırılması için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:11
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        Muş'ta kız çocukları gönüllü öğretmenler sayesinde yeniden okullu oluyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Hasköy ilçesinde öğretmenler, çeşitli nedenlerle okulu bırakan ya da devamsızlık yapan kız çocuklarının yeniden eğitime kazandırılması için çaba gösteriyor.

        Hasköy ilçesinde Kadir Rezan Has Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, öğrencilerinin eğitimden geri kalmaması için bu yıl okulların açılmasıyla başlattıkları "Kız çocuklarını okula kazandırma" projesini kararlılıkla yürütüyor.

        Okulda görevli öğretmenlerden oluşturulan ekip, "Cumhuriyet'in 100. yılında devamsız kız öğrenci kalmasın" mottosuyla başlattıkları çalışma kapsamında kayıt yaptırmayan ya da devamsızlık yapan çocukları tespit ediyor.

        Daha sonra köy ve mahallelere giderek öğrencilerin ailelerini ziyaret eden öğretmenler, onları ikna ederek çocuklarını okula göndermelerini sağlamaya çalışıyor.

        2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığı günden bu yana 20 kız çocuğunu okula kazandıran öğretmenler, son olarak gittikleri ilçeye 30 kilometre mesafedeki Yerkaya köyünde 4 kız çocuğunun daha eğitimine devam etmesine öncülük etti.

        - "17 devamsız öğrencimiz kaldı"

        Okul Müdürü Muhterem Özden, AA muhabirine, devamsız kız çocuklarının okula kazandırılması noktasında idareci ve öğretmenlerden oluşan gönüllü ekip kurduklarını söyledi.

        Öğrenciler için önemli, öğretmenler için anlamlı bir çalışma yürüttüklerine inandığını belirten Özden, şöyle konuştu:

        "Şimdiye kadar 24 kız öğrencimizi kazandırdık. 17 devamsız öğrencimiz kaldı. Bugün Yerkaya köyüne geldik. Burada 7 devamsız kız öğrencimiz bulunmaktaydı. Bu öğrencilerimizin 4'ünü ekiple okula kazandırdık. Hedefimiz, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bütün devamsız öğrencileri okula kazandırmak. Gönüllü ekibimiz okul çıkışında ya da boş zamanlarında kız çocukları için dağ bayır demeden yola çıkıyorlar. Öğrencilerimiz için fedakarlık yapıyoruz. İkna ekibimizle çok güzel çalışmalar yaptık."

        Edebiyat Öğretmeni Elif Aydın ise 3 yıl önce Edirne'den Muş'a atandığını, gönüllü olarak ekibe katıldığını belirtti.

        Kız çocuklarını okula kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Zor şartlar altında çocuklarımız bazen ulaşım, bazen de çeşitli nedenlerle okula gelemiyorlar. Onları araştırıyoruz, çözüm üretiyoruz. Kız çocuklarımızın her biri bizim için çok önemli. Kız çocuğu demek ışık demek, renk demek, gelecek demek. Bu ülkenin geleceğinin güzel olması için ayakta duran sağlam kadınlara ihtiyaç var. Biz de onları o şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Velilerle iletişime geçtik. Daha önce yaptığımız ziyaretlerde zorluklar yaşadık. Yolda heyelan olmuştu, tepeleri tırmandık. Zorlu şartlar nedeniyle aileler çocukları gönderemiyordu. Bu problemleri çözdük. Okullarına devam edecekler. Biz de mutluyuz, öğrencilerimiz de çok mutlu. Onlar yokken bizim ve okulun bir anlamı olmuyor."

        - "Tek amacımız çocukların okula devam etmesi"

        Resim Öğretmeni Serap Aydoğan da "Tek amacımız kız çocuklarını okula kazandırmak. Onların gerçek yuvalarında yer almalarını sağlamak. Gönüllü olarak bu ekibe dahil olduk. Köylerde velilerle görüşmeye geldik. Onları ikna ettik. Çocuklarımızı okula kazandırdık. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

        Okula kazandırılan 8. sınıf öğrencisi Sırma Öngan ise "Öncesinde servisimiz olmadığı için okula gidemiyorduk. Şimdi, okulumuz servis sorununu çözdü. Hem öğretmenlerimi gördüğüm için hem de arkadaşlarıma yeniden kavuşacağım için çok mutluyum. Buraya kadar gelen öğretmenlerime çok teşekkür ederim. İleride muhabir olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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