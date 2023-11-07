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        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:57
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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        Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 20 adreste arama yaptı.

        Aramalarda 29,44 gram esrar, 15,56 gram bonzai, 6,03 gram metamfetamin, 0,60 gram skunk, 0,44 gram eroin, 2 pipe, ruhsatsız tabanca, bir kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 15 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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