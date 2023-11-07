Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.
Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 20 adreste arama yaptı.
Aramalarda 29,44 gram esrar, 15,56 gram bonzai, 6,03 gram metamfetamin, 0,60 gram skunk, 0,44 gram eroin, 2 pipe, ruhsatsız tabanca, bir kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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