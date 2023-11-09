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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:23
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Muş'tan batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin üzeri ve eşyalarının arasında 1 kilo 501 gram sentetik uyuşturucu ile 2,76 gram eroin ele geçirildi.

        Ayrıca otobüse öncülük ettiği belirlenen araçtaki 2 kişi de ekiplerce yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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