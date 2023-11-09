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        Muş'ta İstişare Meclisi Derneği açıldı

        Muş'ta "Muş İstişare Meclisi Sivil Aksiyon ve Koordinasyon Meclisi Derneği" düzenlenen törenle faaliyete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:35
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        Muş'ta İstişare Meclisi Derneği açıldı
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        Muş'ta "Muş İstişare Meclisi Sivil Aksiyon ve Koordinasyon Meclisi Derneği" düzenlenen törenle faaliyete başladı.

        Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı konuşmada, herkesin uhdesinde birlik ve beraberliğin olduğunu söyledi.

        Bir araya gelmek için böyle yapılara ihtiyaç duyduklarını ifade eden Asya, "Şehirlerin de dilleri vardır. Şehirlerin inşa ve iskanı sağlamak elbette ki bizlerin görevidir. Her birimizin sorumlukları var. Bu şehri yaşanabilir hale getirmek adına bir uğraş içerisindeyiz." dedi.

        Dernek Başkanı Cahit Bulu ise 7 kişilik kurucu üye ile derneği kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Muş'taki büyük bir boşluğu doldurmak adına derneğimizi kurduk. Hem birlikteliği sağlamak hem de Muş'un sorunlarına sivil toplum gözü ile çözüm önerilerini sunmak istiyoruz. Asıl meselemiz budur."

        Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Karadağ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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