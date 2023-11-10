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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:46
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta düzenlenen törenle anıldı.

        Van Valiliği bahçesinde törende Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Anma programı, Van Devlet Tiyatrosu binasında devam etti.

        - Muş

        Muş'ta düzenlenen törende Vali Avni Çakır ve Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Öğretmenevi konferans salonunda devam eden törende, tarih öğretmeni Eda Ustael, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Vali Çakır, yaptığı konuşmada, Ruslar, İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından yurdun dört bir yandan işgale uğradığını söyledi.

        7 düvele karşı savaştıklarını ifade eden Çakır, "Psikolojik olarak bozulmuş bir millet. Silah anlamında o anki dünyanın kullandığı modern silahlardan uzak, kendi imal ettiği herhangi bir silah, cephane söz konusu değil. Tam bir umutsuzluk hali ve o anda ortaya çıkan genç bir Osmanlı Subayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Moralsiz, çok dağınık, çok parçalı bu ulusun güçlü bir lider altında toplanmasıyla ancak dirilebilirdi. Nitekim de öyle oldu." diye konuştu.

        Dünyanın ve ülkenin hızlı geliştiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu aşamaya gelmek için çektiğimiz sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'imiz 100 yılda çok ileri kazanımlar elde etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk döneminde atılan güçlü adımlar, alınan ciddi kararlar sayesinde bugünlere geldik. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl 7 düvele karşı savaştıysak bugün de bu gelişmeyi resmen 7 düvele karşı savaşarak sürdürüyoruz. Gelecekte sizlerin sayesinde dünyanın en güçlü devletlerinin başında geleceğimize inanıyorum. Çok zorlu şartlarda, büyük bir özveriyle mücadele eden, Cumhuriyet'i kurarak bugünlere gelmemize vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun aziz silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

        Programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        - Hakkari

        Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği Türküler seslendirildi.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bitlis Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Atatürk'ün, Bitlis anılarının anlatıldığı programda, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği Türküleri seslendirmesiyle son bulan programa, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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