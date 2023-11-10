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        Büyük Önder Atatürk, Bulanık'ta anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:54
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        Büyük Önder Atatürk, Bulanık'ta anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bulanık Türk Telekom İlkokulu ve Bulanık İmam Hatip Ortaokulu tarafından Bulanık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, okulun rehberlik öğretmeni Hilal Aras, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Şiirlerin okunması ve gösterilerin sunulmasıyla son bulan programa, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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