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        Bulanık'ta fidan dikimi

        Muş'un Bulanık ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:36
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        Bulanık'ta fidan dikimi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, güzel, temiz ve yeşil bir ilçe için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        İlçede büyük bir hatıra ormanı yaptıklarını belirten Ocak, herkesi ağaçlandırma kampanyasına destek vermeye davet etti.

        Konuşmanın ardından fidanların toprakla buluşturulduğu programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek , Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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