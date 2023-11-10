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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Muş'ta protesto edildi

        Muş'ta, Dünya Kanat Önderleri Derneği ve HÜDA PAR İl Başkanlığınca, düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:19
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Muş'ta protesto edildi
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        Muş'ta, Dünya Kanat Önderleri Derneği ve HÜDA PAR İl Başkanlığınca, düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Merkez Hacı Şeref Camisi önünde toplanan partililer, dernek üyeleri ve vatandaşlar, belediye meydanına kadar yürüdü.

        Yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getiren grup adına açıklama yapan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Gazze'ye destek çağrısında bulundu.

        Filistin halkına sahip çıkamadıkları için Filistinli anne ve çocuklarından özür dilediklerini aktaran Çağlayan, şunları kaydetti:

        "7 Ekim'den bugüne tam 35 gündür aralıksız bir şekilde Gazze'ye bomba yağıyor. Dünyanın hemen her yerinden, iman ve insaf sahibi olan herkes ayağa kalktı, eylemler, gösteriler yapıldı ama siyonistler hiçbir tepkiyi dikkate almadan katliamına devam ediyor ve tüm dünya Gazze halkına yönelik yapılan katliam ve soykırımı sadece seyrediyor. Eğer biz Müslüman kardeşlersek, eğer biz gerçekten mazlumun yanındaysak silahımızla, tankımızla destek veremiyorsak hiç olmazsa zalimi bu zulmünden vazgeçirecek bazı yaptırımlar uygulayalım."

        Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

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