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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:38
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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla fidan dikim yapıldı.

        Törende bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da birçok lokasyonda fidan dikme etkinliklerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Bu yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Balcı, "Ağaçları ve çevreyi seviyoruz, önemsiyoruz. Çevre koruma bilincine sahip bir Van olarak bugün güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Üniversitemizde ağaçlandırma faaliyeti yapıyoruz. Geçen yıl 65 bine yakın ağaç dikmiştik. Bu sene inşallah bunu 100 bine tamamlıyoruz. 100 bin ağacı üniversite kampüsü ile buluşturmuş oluyoruz. Van'ın ağaçlandırma çalışmalarına daha çok ihtiyacı var." diye konuştu.

        Programa, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl protokolü, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        - Muş

        Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, Muş Alparslan Üniversitesi kampüsü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdunda ağaç dikme programları düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Avni Çakır, anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılına nefes olmak için fidan diktiklerini dile getiren Çakır, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, son yıllarda bu tür mottolarla Türkiye çapında eş zamanlı ağaçlandırma etkinliği düzenliyor. Ağaçlandırma konusunda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın farkındalığını artırmak istiyoruz. Topraklarımızı daha fazla fidanla buluşturmak amacıyla bugünü, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Ağaçlandırma Günü olarak kutluyoruz. Bugün de bu amaçla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Vali Çakır ve eşi Bahar Çakır çam fidanı dikerek can suyu verdi.

        Muş ve ilçelerindeki 14 noktada 12 bin fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.

        Programa, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde düzenlenen programda fidanlar dikildi.

        Vali Erol Karaömeroğlu, törende, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin sürekli gündeme geldiği bu dönemde hava, su ve toprağın oluşturduğu güzelliklerin korunması gerektiğini söyledi.

        Karaömeroğlu, "Doğayı sadece korumakla kalmayıp, geliştirerek, güzelleştirerek sonraki nesillere bırakmayı arzu ediyoruz. Toprakla buluşan her bir fidan, aydınlık geleceğimize bıraktığımız en kıymetli mirastır. doğaya önem veren ecdadın torunları olarak bugün burada çocuklarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

        Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        - Hakkari

        Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 2 bin çam fidanı dikildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gazetecilere, ülke genelinde Ağaçlandırma Günü vesilesi ile fidan dikildiğini söyledi.

        Dünyanın hızlı bir küresel ısınma ile karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, "Sera gazalarının oluşturduğu olumsuzluklara karşı en büyük çözüm tabiatı onarmak, bolca ağaç dikmektir. Ağaçlar oksijen üretim fabrikalarıdır. İnşallah diktiğimiz bu fidanları koruyacağız. Her yıl ülkemizdeki orman varlığı ve ağaç varlığı artıyor." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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