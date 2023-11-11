Muşlu çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü Muş'ta çocuklar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yaptı.

Muş'ta çocuklar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş yaptı.

HÜDA PAR İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşe katılan çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, yaptığı açıklamada, 36 gündür Gazze'nin bombalandığını hatırlattı.

Farkındalık oluşturmak farklı etkinlikler yaptıklarını anlatan Çağlayan, "Bugün özellikle Gazze'deki çocukların öldürüldüğüne dikkati çekmek adına çocukları buraya topladık. Yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Çocuklarımız burada Gazze'deki çocuklar için seslerini yükseltiler ve dünyaya mesajlarını ilettiler." diye konuştu.

Çocuklardan Hasan Bayar da duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok okuyacağız, çok başarılı olacağız. Bilimle teknikle kahramanlık destanları yazacağız ve bu kazanımlarımızı yeryüzünün bütün mazlumlarının hizmetine sunacağız. Gazze'de bizim gibi masum, günahsız binlerce çocuk öldürüldü. Okullar bombalandı, sınıflar boş kaldı. Parklar yakılıp yıkıldı ve Gazze'nin sokaklarında artık çocuk cıvıltısı yok. Sadece yaralanan ve tüm yakınlarını kaybeden çocukların ağlama ve yardım çığlıkları var. Muşlu çocuklar olarak buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Daha ne zamana kadar bu zulme sesiz kalacaksınız?"

Konuşmaların ardından çocuklar, Gazze'deki akranları için dua etti.