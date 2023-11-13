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        Bulanık'ta "Tecrübe ve Bilgi Işığında Yerel Basını Anlamak" konulu panel düzenlendi

        Muş Alparslan Üniversitesi (MAÜ) Bulanık Meslek Yüksekokulunda "Tecrübe ve Bilgi Işığında Yerel Basını Anlamak" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:07
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        Bulanık'ta "Tecrübe ve Bilgi Işığında Yerel Basını Anlamak" konulu panel düzenlendi
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        Muş Alparslan Üniversitesi (MAÜ) Bulanık Meslek Yüksekokulunda "Tecrübe ve Bilgi Işığında Yerel Basını Anlamak" konulu panel gerçekleştirildi.

        Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü tarafından düzenlenen panelde konuşan Bulanık MYO Müdürü Doç. Dr. İrşad Sami Yuca, basının önemli bir kamu görevi yürüttüğünü söyledi.

        Hayatın yerelden aktığını ve yerelin de pusulaya ihtiyacının olduğunu belirten Yuca, şunları kaydetti:

        "Yerel basın o pusuladır. Objektif gazetecilik yapan yerel basın özgürlüklerin güvencesidir. Türkiye'de medya sektöründe üstelik yerel basın olarak yıllardır kesintisiz bu işe devam edebilmek olağanüstü bir gurur, olağanüstü bir başarı. O nedenle bütün kalbimle kutluyorum. Yerel medya yaşamak zorunda."

        Soru cevap bölümüyle devam eden programa öğretim görevlisi Latif Candemir, Muş Alparslan Üniversitesinden Doktor Öğretim Görevlisi Feryat Alkan, yerel medya temsilcileri katıldı.

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