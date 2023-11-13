Kaymakam Oğuzhan Ocak, Hanımeli Kafe'yi ziyaret etti Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma iş birliğiyle açılan Hanımeli Kafe'yi ziyaret etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma iş birliğiyle açılan Hanımeli Kafe'yi ziyaret etti.

Kadınların işlettiği kafede incelemede bulunan Ocak, kadın aşçılardan yaptıkları yemeklerle ilgili bilgi aldı.

Ocak, gazetecilere, kadınların bir yandan ev ekonomilerine katkı sağladığını diğer yandan toplumdaki sosyal yerlerini daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Kadınların yaşama değer kattıklarına ve hayatın her alanında dönüşümün rol modeli olduklarına inandıklarını ifade eden Ocak, "Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kapsayıcı projelerimizle onların sosyal, iş ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Ocak'a ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik'de eşlik etti.