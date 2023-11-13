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        Muş'ta Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımına başlandı

        Muş Belediyesi, Atıksu Arıtma Tesisi yapım çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:26
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        Muş'ta Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımına başlandı
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        Muş Belediyesi, Atıksu Arıtma Tesisi yapım çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu Nehri'ne akıtılan atık suların kontrol altına alınması amacıyla Bağlar Mahallesi'ndeki 75 bin metrekare alana inşa edilen Atıksu Arıtma Tesisi Projesi hayata geçirildi.

        Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yüklenici firmadan bilgi aldı.

        Şehir için önem arz eden büyük bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

        "Çevre ve insan sağlığını korumak adına şehir merkezindeki atıkları kontrol altına almak için Atıksu Arıtma Tesisi Projemizi başlattık. İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenileyerek yıllarca muzdarip olduğumuz bir sorunu giderirken atıkların kontrol altına alınması için de bu tesisimizi yapmamız gerekiyordu. Proje hazırlama, finansman temini ve ihale süreçleri gibi uzun uğraşlar sonucu tesisimizi başlattık. Tesisimizin tamamlanması ile atıkların kontrol altına alınmasını sağlamış olacağız. Altyapı ve içme suyu kadar elzem olan ve yapımını vaat ettiğimiz bu proje ile şehrimizin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız."

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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