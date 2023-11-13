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        Muş'ta kadınlar patates tarlalarında hasat mesaisi yapıyor

        Muş'ta kadınlar, geniş tarım arazilerinde yetiştirilen patatesin hasadını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:29
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        Muş'ta kadınlar patates tarlalarında hasat mesaisi yapıyor
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        Muş'ta kadınlar, geniş tarım arazilerinde yetiştirilen patatesin hasadını yapıyor.

        Sabah erken saatlerde bir araya gelerek Muş Ovası'ndaki tarlalara giden kadınlar, traktörle sökülen patatesleri torbalara dolduruyor.

        Gün boyunca tonlarca patates toplayan kadınlar, elde ettikleri kazançla ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

        3 çocuk annesi Sevgi Subaşı, gazetecilere, çocuklarını okutmak ve aile bütçesine katkı sağlamak için yaz boyunca tarlada çalıştığını belirtti.

        Sabah erkenden kalkıp ev işlerini yaptıktan sonra tarlaya geldiğini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

        "Burada patates hasadını yapıyoruz. Çocuklarım okula gidiyor onları okutmak ve eşime katkı sağlamak için çalışmak zorundayım. Kadınların çalışması gerekiyor. Muş'ta gelişen tarım alanları bizim için ekmek kapısı oldu. İlkbaharda tarımsal faaliyetlerin başlamasından hasat dönemine kadar birçok ekim alanında iş bulabiliyoruz. Burada günlük 400 lira yevmiye alıyoruz. Evimize bu sayede ekmek götürüyoruz."

        7 çocuk annesi Çiçek Çetin ise "Burada akşama kadar patates topluyorum. Daha sonra eve gidip inekleri sağıyorum. Çocuklara yemek hazırlıyorum. İşimiz zor ama çalışarak çocuklarımı okutuyorum." dedi.

        Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Yusuf Yavuz da bu yıl ilk kez 160 dönüm alanda patates ekimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada 100 kadın işçi çalışıyor. Yaklaşık 700 ton ürün bekliyoruz. İnsanlarımız için iyi bir gelir kaynağı oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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