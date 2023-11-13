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        Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sağlık ve yaşam malzemeleri ile mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:47 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:52
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        Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sağlık ve yaşam malzemeleri ile mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Kasım'da Şenyayla Bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk 2023-12 Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ile uçaksavar mühimmatları ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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