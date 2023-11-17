Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimleri gece başlayan kar nedeniyle beyaza büründü.

Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimleri gece başlayan kar nedeniyle beyaza büründü.

Van'da iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kala mücadele çalışması yürüttü.

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde da kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.

Karla mücadele ekipleri, Van-Özalp ve Van-Bitlis kara yollarında da kar temizleme çalışması yaptı.

- Muş/Bitlis

Muş'ta gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olurken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkisi beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, dün gece olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Malazgirt-Ahlat kara yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler karla kaplandı.