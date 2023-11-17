Muş'ta ekipler, yüksek kesimlerdeki yollarda kar temizleme çalışması yaptı Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bölgede 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma yürüttü.

İş makinesi operatörü Medeni Karasu, mevsimin ilk kar temizleme çalışmasına başladıklarını söyledi.

Yolun kar ve tipi nedeniyle kışın sık sık kapandığını anlatan Karasu, "Bu bölgede 10 köy, 22 mezara bulunuyor. Şu an ulaşımı sağladık. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetre civarında. Burası sürekli fırtına nedeniyle kapanıyor. Biz de ekip olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.