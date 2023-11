Muş'ta "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlendi

Muş'ta Mescidi Aksa Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edilmesi amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi.

Cuma namazının ardından belediye önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, slogan atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi, Selahaddin Eyyubi'nin maskelerini taktı.

Yürüyüşe katılan Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri'nin Arapça yaptığı konuşma, Muş Alparslan Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Şen tarafından tercüme edildi.

Güçlerini bir araya getirerek birlik olmaları gerektiğini belirten Tekruri, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa ümmetin cihadıdır. Mescid-i Aksa tufanını başlatan yiğitlerimiz, Peygamber Efendimizin izinde yürüyorlar. Bu savaşı mücahitler başlatmadı, ülkemizi işgal edenler başlattı. Savaşı başlatanlar her gün Mescid-i Aksa'ya hakaret edenlerdir. Her gün bu aşağılık siyonistler kirli ayakkabılarıyla mescidimize giriyorlar. Her gün Yahudiler kamplara, evlere saldırıyor. Oraları Müslümanların başına yıkıyorlar. Çocuklarımızı kadınlarımızı ve yaşlılarımızı katlediyorlar."

Vatandaşlar, daha sonra İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüyerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.