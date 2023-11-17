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        Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Muş'taki gösterisinde İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

        Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Muş'taki "Meddah Amca ve Kuklaları" isimli gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:32
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        Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Muş'taki gösterisinde İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
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        Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Muş'taki "Meddah Amca ve Kuklaları" isimli gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öncülüğünde "Meddah Amca ve Kuklaları" adlı etkinlik düzenlendi.

        1071 Malazgirt Kültür Merkezinde sahnelenen gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Gösteriye ilginin yoğun olduğunu söyleyen İkiler, etkinlik sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

        İkiler, "Gösteride son yüzyılın Hitleri Netenyahu'dan bahsettik. Programında sonunda da 'yemezsen ölmezsin' sloganını söyleyerek boykota dikkat çektik. Çünkü en güçlü silah boykottur. Harcadığımız her kuruş Gazze'ye kurşun olarak geri dönüyor. 12-13 bine yakın insan şehit oldu. Sivillerin yarısına yakını çocuk ve bebeklerden oluşuyordu. Orada ölen çocukların hepsi masumdur. Bu bir savaş değil, soykırım. Bizler, halk olarak neler yapabiliriz. Bu konuda da tek güçlü silahımız boykottur." diye konuştu.

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