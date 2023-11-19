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        Muş ve Bitlis'te 800 bin ton pancarın şekere dönüşen yolculuğu sürüyor

        Muş ve Bitlis'teki 147 bin dönüm alana ekilen pancarın tarlalardan sökülerek fabrikalarda şekere dönüşen yolculuğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:07
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        Muş ve Bitlis'te 800 bin ton pancarın şekere dönüşen yolculuğu sürüyor
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        Muş ve Bitlis'teki 147 bin dönüm alana ekilen pancarın tarlalardan sökülerek fabrikalarda şekere dönüşen yolculuğu devam ediyor.

        Türkiye'de şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün üretiminin yapıldığı Muş'ta 2 bin çiftçi, geçen yılın yaklaşık 2 katı kadar alana pancar ekimi yaptı.

        Yaz boyunca özenle bakımını yaptıkları pancarı tarlalardan hasat eden çiftçiler, traktör ve kamyonlara Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ'ye götürüyor.

        Burada, temizleme, soyma, kesme, rendeleme, haşlama, pres gibi işlemlerden geçirilen pancarlar, meşakkatli sürecin ardından şekere dönüştürülüyor.

        Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, bu yıl ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Geçen yıl 46 bin dönüm alana şeker pancarı ekiminin yapıldığını belirten Kızılkaya, "Bu yıl ise 90 bin dönüm alana ekim yapıldı. Geçen yıl 280 bin ton pancar aldık. Bu yılın, fabrikamız için rekor yılı olacağını söylemiştik. Bu hedefe ilerliyoruz. Kampanya devam ediyor. Şimdiye kadar 336 bin ton pancar aldık ve 210 bin tonunu işledik. Yıl sonuna kadar 450 bin ton şeker pancarını işleyerek 60 bin ton şeker elde etmeyi hedefliyoruz. 100 bin tonu aşkın küspe ve 15 bin tona yakın melas olacak. Çiftçiye yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapacağız. Muş'a ciddi bir katma değer sağlayacaktır." diye konuştu.

        - "Üretim miktarımız arttıkça şeker kotamız da artacaktır"

        Çiftçilerin tüm sorunlarını çözmeye çalıştıklarını, bu sayede çiftçilerin pancar ekimine olan eğiliminin arttığını anlatan Kızılkaya, şöyle devam etti:

        "Çiftçilerimize destek vermemiz, tarladaki pancarın bekleme süresini azaltmamız, şeker pancarı analizini ikiye çıkarmamız, yeni silolar oluşturmamız ve işleme kapasitesini artırmamız çiftçinin kaygısını azalttı. Nakliye desteklerini ciddi bir boyuta getirdik. Önümüzdeki yıllarda çiftçinin pancara olan teveccühünün artacağını düşünüyoruz. Büyümek isteyen bir fabrikayız. Potansiyelimizin olduğunu göstermek ve kanıtlamak istiyoruz. Üretim miktarımız artıkça Şeker Daire Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile şeker kotamız artacaktır."

        - Bitlis'te hem ekim alanı hem de rekolte arttı

        Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu desteklerle Bitlis'in Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak ilçelerinde ekimi yaygınlaştırılan şeker pancarının hasadı devam ediyor.

        Tarlalardan hasat edilerek kamyonlara yüklenen pancarlar, çevre illerdeki şeker fabrikalarına gönderiliyor.

        Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, kentin stratejik ürünleri arasında yer alan şeker pancarında hasadın sürdüğünü bildirerek, "2022'de 53 bin dekardan 243 bin ton ürün elde etmiştik. Bu yıl 57 bin dekardan 350 bin tonun üzerinde ürün bekliyoruz. Şeker pancarının ilimize katma değerinin 600 milyon liranın üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu yıl birim alandaki verimimiz geçen yıllara göre yükseldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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