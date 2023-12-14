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        Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Yazılım ve Teknoloji" programı düzenlendi

        Muş Alparslan Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle "Yazılım ve Teknoloji" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:26
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        Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Yazılım ve Teknoloji" programı düzenlendi
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        Muş Alparslan Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle "Yazılım ve Teknoloji" programı düzenlendi.

        Üniversitenin Malazgirt 1071 Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, yaptığı konuşmada, son yıllarda teknoloji konusunda ciddi bir sürecin yaşandığını söyledi.

        İnsanların yazıyı keşfetmesiyle başlayan bir sürecin sürekli gelişerek devam ettiğini belirten Alican, bu süreç içinde tarihi bir biçimde motorize eden, harekete geçiren, yürüten bir takım mekanizmaların olduğunu kaydetti.

        Bugün bir takım yazılımların insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu bildiren Alican, şöyle konuştu:

        "2003 yılında üniversite birinci sınıftayken beyaz, tüplü bir bilgisayar almıştım. Traktör gibi çalışıyordu. Bilgisayarda sadece yazı yazıyordum, müzik dinliyordum ve film izliyordum. İnternet o dönemlerde Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştı. Bugün eğer bilişim teknolojilerine yakın değilsek hiçbir şeye yakın değiliz. Bilişim teknolojilerine yakın değilsek sanata da kültüre de spora da yakın değiliz. Çünkü her şey artık bilişim teknolojilerinin dolaşımında yeniden ve her gün yeniden inşa ediliyor. Bu bakımdan mesafe koyabileceğimiz bir dünya değil. Son yıllarda üniversitelerimizde artık dijitalleşmeye dönük çok ciddi bir yönelim var. Sadece üniversitelerimizde değil, devletler de artık dijitalleşmeye başladı."

        Rektör Alican, Türkiye'deki birçok üniversitenin 2018'de dijitalleşme alanında pilot devlet üniversitesi seçildiğini, bunlardan birinin de Muş Alparslan Üniversitesi olduğunu anımsattı.

        Blutv yeni Teknoloji Direktörü Daron Yöndem'in konuşmacı olduğu programa, akademisyenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

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