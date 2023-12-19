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        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'teki kamu yatırımlarını inceledi

        Muş Valisi Avnı Çakır, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarının inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:12
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        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'teki kamu yatırımlarını inceledi
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        Muş Valisi Avnı Çakır, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarının inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile ilçeye gelen Vali Çakır, Kaymakam Göksu Bayram, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Esma Söylemez, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Güniz Çetin ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

        İlçeye inşa edilen 50 yataklı hastanenin ve yapımı devam eden diğer kamu yatırımlarının inşaatlarını inceleyen Çakır, firma yetkilileri ile ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

        Malazgirt Belediyesi'ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında Altın'dan bilgi alan Vali Çakır, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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