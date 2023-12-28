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        Muş'ta doktorla tartışan hasta ve yakını, astıkları pankartla özür diledi

        Muş'un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, muayene sırasında tartıştıkları doktordan, toplum sağlığı merkezinin duvarına astıkları pankartla özür diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:40
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        Muş'ta doktorla tartışan hasta ve yakını, astıkları pankartla özür diledi
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        Muş'un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, muayene sırasında tartıştıkları doktordan, toplum sağlığı merkezinin duvarına astıkları pankartla özür diledi.

        Muayene olmak için 21 Aralık'ta Hasköy Toplum Sağlığı Merkezine giden hasta ve yakını, merkezde görevli Dr. Koray Topçu ile sözlü tartışma yaşadı.

        Olayın ardından yaptığından pişman olan hasta ve yakını, bir gün sonra merkeze giderek Topçu'dan özür diledi, Toplum Sağlık Merkezi'nin bahçe duvarındaki korkuluklara da "Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik, özür dileriz" yazılı pankart astı.

        Pankartı sosyal medya hesaplarından paylaşan Topçu, hasta ve yakınına teşekkür etti.

        Muş'a 13 yıl önce atanan 41 yaşındaki Topçu, gazetecilere, ilçe sakinleriyle her zaman güzel ilişkilerinin olduğunu, çok iyi dostluklar kurduğunu söyledi.

        Zaman zaman tatsız olayların yaşanabildiğini belirten Topçu, şöyle konuştu:

        "Geçen hafta bir hasta ve yakınıyla muayene sırasında küçük bir sözlü tartışma yaşamıştım. Sonrasında olay daha fazla büyümedi. Fakat ertesi gün gelerek, yaptıklarından dolayı pişman olduklarını söylediler ve benden özür dilediler. Sonrasında pankart hazırlayarak, Toplum Sağlığı Merkezi'nin bahçesine astılar. Açıkçası sabah gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Sağlıkta şiddetin çok fazla olduğu bu dönemlerde bunun çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar da oldukça düşünceli davranmışlar. Sonrasında bizim olayımız tatlıya bağlandı. Kendi sosyal medya hesaplarımdan bu anın görüntüsünü paylaştım. Çevredeki insanlar, meslektaşlarım ve sağlık çalışanları güzel tepkiler verdi."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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